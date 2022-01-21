Глава МИД Австралии Пейн исключила возможность оказания прямой военной помощи Украине

Глава МИД Австралии Марий Пейн заявила, что власти страны исключают возможность оказания прямой военной помощи Украине.

«Австралия будет готова рассмотреть запросы (о помощи. — RT) в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идёт не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, никаких официальных запросов на эту тему в Австралию пока не поступало.

По данным Sky News, власти Великобритании направили на Украину около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила о готовности военного ведомства страны направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.