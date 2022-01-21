Глава МИД Австралии Пейн исключила возможность оказания прямой военной помощи Украине

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Глава МИД Австралии Марий Пейн заявила, что власти страны исключают возможность оказания прямой военной помощи Украине.
Глава МИД Австралии Пейн исключила возможность оказания прямой военной помощи Украине
  • AP

«Австралия будет готова рассмотреть запросы (о помощи. — RT) в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идёт не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается», — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, никаких официальных запросов на эту тему в Австралию пока не поступало.

По данным Sky News, власти Великобритании направили на Украину около 30 военнослужащих и 2 тыс. единиц противотанкового оружия.

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила о готовности военного ведомства страны направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.

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