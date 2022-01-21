Госсекретарь Блинкен заявил, что США готовы сотрудничать с Россией в различных сферах

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США неоднократно говорили России о готовности сотрудничать и для совместной работы двух стран существует множество сфер.

«Мы неоднократно подчёркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий», — приводит РИА Новости слова Бликена в эфире немецкого телеканала ZDF.

Он отметил, что НАТО неоднократно протягивало России руку, чтобы построить прозрачные и положительные отношения, но получало отказ.

Ранее Блинкен заявил, что не ждёт больших прорывов по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.