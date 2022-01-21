Япония и Франция призвали Иран прекратить расширение его ядерной деятельности

Власти Японии и Франции призвали Иран воздержаться от дальнейшего расширения его ядерной деятельности и отметили важность возвращения к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«С учётом развития иранской ядерной программы, которая вызывает серьёзную обеспокоенность, министры подчеркнули важность немедленного возвращения к полному соблюдению положений СВПД и приветствуют возобновление переговоров в Вене. Министры призвали Иран прекратить дальнейшее расширение его ядерной деятельности», — говорится в заявлении по итогам переговоров глав МИД и министерств обороны Японии и Франции на сайте японского внешнеполитического ведомства.

Стороны также отметили важную роль МАГАТЭ по верификации и мониторингу за соблюдением соглашения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели переговоры, в ходе которых подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления «ядерной сделки» в её изначальной конфигурации.