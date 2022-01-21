США и Япония отметили важность укрепления режима ядерного нераспространения
- AFP
- © MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Япония и США привержены укреплению международного режима ядерного нераспространения, в том числе посредством придания универсального характера соглашениям о всеобъемлющих гарантиях и дополнительным протоколам МАГАТЭ. Мы решительно поддерживаем авторитет МАГАТЭ, объективность, профессионализм и независимость этой организации», — говорится в тексте совместного заявления на сайте Госдепартамента.
Стороны также согласились, что экспорт ядерных технологий должен отвечать высоким стандартам нераспространения как со стороны отправителя, так и получателя.
Ранее в Госдепе США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО.