США и Япония отметили важность укрепления режима ядерного нераспространения

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Власти Соединённых Штатов и Японии в совместном заявлении подчеркнули свою приверженность укреплению международного режима ядерного нераспространения.
США и Япония отметили важность укрепления режима ядерного нераспространения
  • AFP
  • © MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Япония и США привержены укреплению международного режима ядерного нераспространения, в том числе посредством придания универсального характера соглашениям о всеобъемлющих гарантиях и дополнительным протоколам МАГАТЭ. Мы решительно поддерживаем авторитет МАГАТЭ, объективность, профессионализм и независимость этой организации», — говорится в тексте совместного заявления на сайте Госдепартамента.

Стороны также согласились, что экспорт ядерных технологий должен отвечать высоким стандартам нераспространения как со стороны отправителя, так и получателя.

Ранее в Госдепе США назвали проблематичными требования России вывести ядерное оружие из стран НАТО.

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