Посол России в Канаде рассказал о неэффективности санкций в отношении России

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Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News рассказал о неэффективности использования санкций в отношении России.
Посол России в Канаде рассказал о неэффективности санкций в отношении России
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия. Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния (на российскую экономику. — RT)», — цитирует Степанова ТАСС.

Он также назвал иллюзорными попытки Запада изменять политику России на мировой арене с помощью санкций. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях в случае возможной эскалации на границе с Украиной.

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