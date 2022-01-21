Посол России в Канаде рассказал о неэффективности санкций в отношении России

Российский посол в Оттаве Олег Степанов в эфире канадского телеканала CTV News рассказал о неэффективности использования санкций в отношении России.

«Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия. Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния (на российскую экономику. — RT)», — цитирует Степанова ТАСС.

Он также назвал иллюзорными попытки Запада изменять политику России на мировой арене с помощью санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях в случае возможной эскалации на границе с Украиной.