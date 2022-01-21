Российские сапёры разминировали более 130 га в Лаосе

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Российские миротворцы за четыре года разминировали более 130 га земли и обезвредили около 2 тыс. взрывоопасных предметов в Лаосе. Об этом сообщил начальник инженерных войск Вооружённых сил России Юрий Ставицкий.
Российские сапёры разминировали более 130 га в Лаосе
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Всего с 2018 года очищено более 130 га территории, обнаружено и уничтожено свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, основную часть которых составили авиабомбы в кассетном снаряжении американского производства», — рассказал Ставицкий в интервью газете Минобороны России «Красная звезда».

Он также отметил, что жаркий климат и густая растительность тропических лесов существенно замедляли темпы поиска взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны рассказали о работе российских сапёров в Нагорном Карабахе.

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