Российские сапёры разминировали более 130 га в Лаосе
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Всего с 2018 года очищено более 130 га территории, обнаружено и уничтожено свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, основную часть которых составили авиабомбы в кассетном снаряжении американского производства», — рассказал Ставицкий в интервью газете Минобороны России «Красная звезда».
Он также отметил, что жаркий климат и густая растительность тропических лесов существенно замедляли темпы поиска взрывоопасных предметов.
Ранее в Минобороны рассказали о работе российских сапёров в Нагорном Карабахе.