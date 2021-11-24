В Минобороны рассказали о работе российских сапёров в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы за прошедший год разминировали более 2,3 тыс. га земли и около 2 тыс. зданий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего с 23 ноября 2020 года подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было отчищено от взрывоопасных предметов более 2300 га территории», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские миротворцы разминировали 683 км дорог, около 2 тыс. зданий и обезвредили более 26 тыс. боеприпасов.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что зафиксированные в заявлении от 9 ноября 2020 года договорённости по ситуации в Нагорном Карабахе «в целом выполняются».