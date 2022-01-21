Постпред США при ООН выразила обеспокоенность пусками ракет КНДР

Запуски ракет КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для международной безопасности, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы знаем, что запуски ракет КНДР с использованием баллистических технологий нарушают резолюции СБ ООН. Эти факты не могут подвергаться сомнению. Незаконное поведение КНДР представляет угрозу для международного мира и безопасности», — приводит текст её заявления РИА Новости.

Томас-Гринфилд также сообщила, что Соединённые Штаты выступили за осуждение действий КНДР в СБ ООН.

Ранее специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить дестабилизирующую активность и вступить в диалог.