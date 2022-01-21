Постпред США при ООН выразила обеспокоенность пусками ракет КНДР

Короткая ссылка
Запуски ракет КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для международной безопасности, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Постпред США при ООН выразила обеспокоенность пусками ракет КНДР
  • AP
  • © Tolga Akmen

«Мы знаем, что запуски ракет КНДР с использованием баллистических технологий нарушают резолюции СБ ООН. Эти факты не могут подвергаться сомнению. Незаконное поведение КНДР представляет угрозу для международного мира и безопасности», — приводит текст её заявления РИА Новости.

Томас-Гринфилд также сообщила, что Соединённые Штаты выступили за осуждение действий КНДР в СБ ООН.

Ранее специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким призвал Пхеньян прекратить дестабилизирующую активность и вступить в диалог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить