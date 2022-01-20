Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание холокоста как исторического события, сообщает РИА Новости.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста
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Согласно тексту резолюции, Генассамблея «отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события».

Также Генассамблея «настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью».

Ранее сообщалось, что в Луганской области 19 января неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста.

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