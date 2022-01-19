В Лисичанске неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста

В Луганской области 19 января неизвестные разрушили памятник жертвам холокоста, следует из заявления лисичанской военно-гражданской администрации.

«Памятный знак жертвам среди еврейского населения, погибшим в городе Лисичанске во время Второй мировой войны, расположенный на городском кладбище «Зелёная роща», был снова разрушен», — говорится в тексте заявления.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным военно-гражданской администрации, памятник уже был разрушен 4 декабря 2021 года из-за погодных условий.

В июне 2019 года радикалы снесли бюст советского маршала Георгия Жукова. В июле он был восстановлен на прежнем месте.