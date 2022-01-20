В Погранстраже Польши подтвердили пересечение военнослужащим границы с Белоруссией

Польская Погранстража признала факт пересечения военнослужащим 18 января границы с Белоруссией, заявила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

«18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересёк линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Белорусские пограничники ранее сообщили, что солдаты ВС Польши уже дважды нарушили государственную границу между странами на пункте пропуска «Козловичи» 18 января.

Военнослужащий зашёл на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно.

Спустя некоторое время на этом же участке он повторно нарушил границу и снова вернулся в Польшу.