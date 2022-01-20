В Погранстраже Польши подтвердили пересечение военнослужащим границы с Белоруссией

Короткая ссылка
Польская Погранстража признала факт пересечения военнослужащим 18 января границы с Белоруссией, заявила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
В Погранстраже Польши подтвердили пересечение военнослужащим границы с Белоруссией
  • Gettyimages.ru

«18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересёк линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Белоруссии», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Белорусские пограничники ранее сообщили, что солдаты ВС Польши уже дважды нарушили государственную границу между странами на пункте пропуска «Козловичи» 18 января.

Военнослужащий зашёл на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно.

Спустя некоторое время на этом же участке он повторно нарушил границу и снова вернулся в Польшу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить