Песков: Россия на днях ожидает письменного ответа от США по гарантиям безопасности

Россия ожидает на днях письменного ответа США по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Время имеет (значение. — RT). Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила запланированную на 21 января в Женеве встречу главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Дипломаты планируют обсудить проекты фундаментальных документов, договор между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора.