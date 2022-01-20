Песков: Россия на днях ожидает письменного ответа от США по гарантиям безопасности

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Россия ожидает на днях письменного ответа США по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия на днях ожидает письменного ответа от США по гарантиям безопасности
  • © Пресс-служба президента РФ

«Время имеет (значение. — RT). Мы говорим о том, что мы ожидаем получить это на днях, совершенно не обязательно завтра», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтвердила запланированную на 21 января в Женеве встречу главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Дипломаты планируют обсудить проекты фундаментальных документов, договор между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств — членов Организации Североатлантического договора.

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