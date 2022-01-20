В МИД России подтвердили встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила запланированную на 21 января в Женеве встречу главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
В МИД России подтвердили встречу Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
  • AP

«Предстоит предметное обсуждение внесённых Россией 15 декабря 2021 года проектов фундаментальных документов, договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации государств — членов Организации Североатлантического договора», — сказала она в ходе брифинга.

В рамках переговоров предполагается оценить результаты работы межведомственных делегаций Россия — США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО и дискуссии в ОБСЕ 13 января.

Госдеп США ранее сообщил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве.

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