AP: президент США Байден не рассматривает отправку американских военных на Украину

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Американский президент Джо Байден не рассматривает отправку военнослужащих США на Украину в случае «вторжения России», пишет обозреватель Associated Press Роберт Бёрнс.
AP: президент США Байден не рассматривает отправку американских военных на Украину
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«Президент Джо Байден не планирует отвечать на дальнейшее вторжение России на Украину отправкой войск. Однако он мог бы использовать ряд менее серьёзных, но всё же рискованных военных вариантов, включая поддержку украинского сопротивления», — пишет журналист.

Как напоминает автор, у Соединённых Штатов «нет договорных обязательств перед Украиной», поэтому «война с Россией была бы большой авантюрой».

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не видит рисков крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе.

Он подчеркнул, что российская сторона не намерена предпринимать никаких агрессивных действий, в том числе «атаковать и вторгаться на Украину».

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