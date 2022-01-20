Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике альянса в космосе
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В опубликованном 17 января документе говорится о приоритетных задачах и направлениях работы НАТО в космическом пространстве.
«Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств — членов НАТО во главе с США», — заявила Захарова.
В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил об от отсутствии у НАТО планов по размещению оружия в космосе.