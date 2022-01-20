Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике альянса в космосе

Документ НАТО о политике альянса в космосе носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В опубликованном 17 января документе говорится о приоритетных задачах и направлениях работы НАТО в космическом пространстве.

«Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств — членов НАТО во главе с США», — заявила Захарова.

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил об от отсутствии у НАТО планов по размещению оружия в космосе.