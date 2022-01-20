Аналитик Оленченко прокомментировал призыв Шольца к России признать, что «сила в правде»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России признать, что «сила в правде», а не наоборот.

«Это заявление Олафа Шольца свидетельствует о том, что он неглубоко знает или понимает российский менталитет, неглубоко понимает российские подходы. Заявление звонкое, но это наша философия, а не европейская. Призыв к нам делать то, чем мы живём, вызывает у нас недоумение», — рассказал Оленченко.

Эксперт призвал Шольца лучше готовиться к публичным заявлениям в отношении России и чаще контактировать с российскими представителями для лучшего понимания подходов и менталитета.

«Видимо, кому-то эта фраза понравилась и кто-то из советников подсунул её Шольцу. Мне кажется, таким образом Шольц продемонстрировал, что неглубоко погружён в российскую тематику», — отметил аналитик.

По мнению эксперта, такое заявление канцлера ФРГ вызывает сожаление. Эксперт также выразил надежду на то, что Шольц всё же сможет достичь большего понимания во взаимоотношениях с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию признать, что «сила в правде».