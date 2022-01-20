Посол Бикантов: расследование гибели российских журналистов в ЦАР в 2018 году не завершено

Расследование гибели троих российских журналистов в ЦАР в 2018 году продолжается, местное правительство и СК России намерены довести дело до конца. Об этом заявил российский посол в стране Александр Бикантов.

«Более чем три года назад в ЦАР погибли три российских журналиста... Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее Бикантов заявил, что российских журналистов в ЦАР в 2018 году, по предварительным данным, убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R.

31 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибю, в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу.