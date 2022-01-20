Посол назвал подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что согласно предварительным данным, российских журналистов в ЦАР в 2018 году убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R», — цитирует РИА Новости Бикантова.

Он напомнил, что 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги в декабре 2020 года.

По его словам, в 2021 году армия ЦАР выдавила боевиков за границы страны.

31 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу.