Посол назвал подозреваемых в убийстве российских журналистов в ЦАР в 2018 году
- РИА Новости
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«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R», — цитирует РИА Новости Бикантова.
Он напомнил, что 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги в декабре 2020 года.
По его словам, в 2021 году армия ЦАР выдавила боевиков за границы страны.
31 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.
По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу.