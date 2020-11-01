Премьер ЦАР прокомментировал расследование убийства российских журналистов

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада прокомментировал ход расследования убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые погибли в Центрально-Африканской Республике 31 июля 2018 года.

«Речь идёт о судебном деле, и я пока не видел никакого отчёта судебных органов. Поэтому я не смогу дать точный ответ на ваш вопрос», — сказал политик в беседе с RT.

По мнению Нгребады, «такая ситуация может сложиться не только на территории ЦАР».

«Эта драматическая ситуация уже произошла, о чём мы очень сожалеем. Мы очень сочувствуем семьям российских граждан, которые потеряли своих родных. Но давайте дождёмся прояснения ситуации от правосудия и тогда об этом поговорим», — добавил премьер.

На вопрос, возможно ли найти ответственных за преступление, Нгребада ответил: «Система правосудия ЦАР — это независимая судебная система».

«Вы это могли наблюдать в недавнем прошлом на примере нескольких судебных процессов по уголовным делам. Система правосудия может порой работать медленно, но можно быть совершенно уверенными в том, что правосудие свершится. И тогда мы поговорим о деталях это дела», — заключил он.

В феврале посол России в ЦАР Владимир Титоренко допустил, что убийцами российских журналистов могут быть выходцы из других стран.

31 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике погибли трое российских граждан — журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

По данным ООН, их тела были обнаружены рядом с брошенной машиной на дороге к северу от Сибю в префектуре Кемо. Как сообщают в организации, автомобиль подвергся обстрелу. В СМИ появлялась информация, что журналистов атаковали десять человек в тюрбанах, «говоривших по-арабски».