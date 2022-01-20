Захарова высказалась о вопросах Байдену про Россию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вопросы журналистов президенту США Джо Байдену о приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины «халатностью».

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определённостью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, это является «преступной халатностью».

Она добавила, что американские журналисты «как будто не знают» о поддержке провокаций Киева со стороны США.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.