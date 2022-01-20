Байден: США не будут возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»

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США не намерены возвращаться к введению локдаунов из-за распространения омикрон-варианта коронавируса, заявил амерканский президент Джо Байден.
Байден: США не будут возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»
  • AP
  • © Ashley Landis

«Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США по ситуации с коронавирусом находятся в лучшем положении чем год назад.

Он добавил, что власти выделили $130 млрд на принятие мер по борьбе с распространением COVID-19 в школах.

Ранее губернатор штата США Нью-Джерси Фил Мёрфи ввёл режим ЧС по причине распространения штамма коронавируса «омикрон».

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