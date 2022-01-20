Байден: США не будут возвращаться к локдаунам из-за «омикрона»
- AP
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«Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, США по ситуации с коронавирусом находятся в лучшем положении чем год назад.
Он добавил, что власти выделили $130 млрд на принятие мер по борьбе с распространением COVID-19 в школах.
Ранее губернатор штата США Нью-Джерси Фил Мёрфи ввёл режим ЧС по причине распространения штамма коронавируса «омикрон».