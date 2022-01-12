В штате США Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за распространения «омикрона»

Короткая ссылка
Губернатор штата США Нью-Джерси Фил Мёрфи ввёл режим ЧС по причине распространения штамма коронавируса «омикрон».
В штате США Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за распространения «омикрона»
  • AP
  • © Ted Shaffrey

«Мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне, вызванной омикрон-вариантом», — цитирует Мёрфи администрация штата.

Отмечается, что режим ЧС вводится на 30 дней.

Данная мера поможет штату эффективнее использовать ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала.

Ранее стало известно, что число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 60 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить