В штате США Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за распространения «омикрона»
- AP
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«Мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне, вызванной омикрон-вариантом», — цитирует Мёрфи администрация штата.
Отмечается, что режим ЧС вводится на 30 дней.
Данная мера поможет штату эффективнее использовать ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала.
Ранее стало известно, что число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 60 млн.