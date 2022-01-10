В США число случаев коронавируса превысило 60 млн

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в США превысило 60 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Как отмечается, в Соединённых Штатах зафиксировано 60 062 077 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число летальных исходов превысило 837 тыс.

Ранее главный американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, вероятно, нынешний рост случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США, вызванный новым штаммом «омикрон», достигнет пика к концу января 2022 года.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок, от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.