Журналисты покинули зал в знак протеста перед пресс-конференцией Макрона
- AP
- © Olivier Matthys
Уточняется, что до этого Макрон совершил выступление в Европарламенте, в ходе которого обозначил основные приоритеты председательства Франции в Евросоюзе на грядущие шесть месяцев.
После выступления должна была состояться пресс-конференция, но вопросы на ней задавать не предполагалось. В связи с этим в знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала.
В ноябре журналисты закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине.