Журналисты покинули зал в знак протеста перед пресс-конференцией Макрона

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Журналисты покинули зал, где должна была состояться пресс-конференция французского лидера Эммануэля Макрона в Европарламенте, выразив тем самым протест невозможности задать вопросы. ОБ этом информирует портал France Info.
Журналисты покинули зал в знак протеста перед пресс-конференцией Макрона
  • AP
  • © Olivier Matthys

Уточняется, что до этого Макрон совершил выступление в Европарламенте, в ходе которого обозначил основные приоритеты председательства Франции в Евросоюзе на грядущие шесть месяцев.

После выступления должна была состояться пресс-конференция, но вопросы на ней задавать не предполагалось. В связи с этим в знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала.

В ноябре журналисты закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине.

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