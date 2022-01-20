Журналисты покинули зал в знак протеста перед пресс-конференцией Макрона

Журналисты покинули зал, где должна была состояться пресс-конференция французского лидера Эммануэля Макрона в Европарламенте, выразив тем самым протест невозможности задать вопросы. ОБ этом информирует портал France Info.

Уточняется, что до этого Макрон совершил выступление в Европарламенте, в ходе которого обозначил основные приоритеты председательства Франции в Евросоюзе на грядущие шесть месяцев.

После выступления должна была состояться пресс-конференция, но вопросы на ней задавать не предполагалось. В связи с этим в знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала.

В ноябре журналисты закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова на Украине.