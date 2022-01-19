Посольство России заявило о кампании по раздуванию антироссийских страхов в Швеции

Российское посольство в Швеции заявило о беспрецедентной кампании по раздуванию антироссийских страхов в шведских СМИ, тиражируемых с подачи политиков этой страны.

Как сообщило посольство в Facebook, в последнее время в диппредставительство поступают многочисленные обращения от шведских граждан с просьбой к России «не нападать на Швецию».

«Рассматриваем эти опасения как прямой результат развёрнутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что Россия не собирается нападать на Швецию и хотела бы иметь добрососедские отношения с этой страной, развивая взаимовыгодный диалог во всех областях.

Ранее Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд. В сообщении Вооружённых сил Швеции эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной».