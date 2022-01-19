Премьер Швеции Андерссон обсудила c Зеленским вопросы безопасности

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в рамках телефонного разговора вопросы безопасности.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведской правительственной канцелярии.

«Я подтвердила непоколебимую поддержку со стороны Швеции и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводятся слова шведского премьера.

По её мнению, Россия должна «снизить напряжённость» на границе с Украиной.

«Важно продолжать диалог с ней», — подчеркнула Андерссон.

Ранее депутат шведского парламента Лотта Ульссон в обращении к министру обороны страны Петеру Хультквисту высказала свою озабоченность в связи с рядом проблем в сфере безопасности. Подробнее — в материале RT.