Премьер Швеции Андерссон обсудила c Зеленским вопросы безопасности
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведской правительственной канцелярии.
«Я подтвердила непоколебимую поддержку со стороны Швеции и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины», — приводятся слова шведского премьера.
По её мнению, Россия должна «снизить напряжённость» на границе с Украиной.
«Важно продолжать диалог с ней», — подчеркнула Андерссон.
Ранее депутат шведского парламента Лотта Ульссон в обращении к министру обороны страны Петеру Хультквисту высказала свою озабоченность в связи с рядом проблем в сфере безопасности. Подробнее — в материале RT.