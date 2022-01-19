Россия призвала главу ГА ООН созвать брифинг по бесперебойности работы организации

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Россия призвала председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида в ближайшее время созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса.
Россия призвала главу ГА ООН созвать брифинг по бесперебойности работы организации
  • AP

Об этом в ходе заседания ГА ООН заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

«Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил необходимость подробного обсуждения того, «по какой логике секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций».

Ранее глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса.

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