Россия призвала главу ГА ООН созвать брифинг по бесперебойности работы организации
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Об этом в ходе заседания ГА ООН заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.
«Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы», — приводит его слова ТАСС.
Дипломат отметил необходимость подробного обсуждения того, «по какой логике секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций».
Ранее глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса.