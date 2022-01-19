Россия призвала главу ГА ООН созвать брифинг по бесперебойности работы организации

Россия призвала председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида в ближайшее время созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса.

Об этом в ходе заседания ГА ООН заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

«Мы просим вас, уважаемый господин председатель, созвать в самое ближайшее время брифинг по бесперебойности работы», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил необходимость подробного обсуждения того, «по какой логике секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций».

Ранее глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса.