Глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса

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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации от COVID-19.
Глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут... обходить действие вакцин», — рассказал он в рамках своего выступления на первом в 2022 году заседании ассамблеи.

По его словам, это грозит свести на нет весь достигнутый прогресс по вакцинации.

Ранее в ГА ООН заявили о необходимости вакцинировать всех людей к концу 2022 года.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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