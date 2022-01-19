Глава Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность новыми штаммами коронавируса
- AP
Об этом пишет ТАСС.
«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут... обходить действие вакцин», — рассказал он в рамках своего выступления на первом в 2022 году заседании ассамблеи.
По его словам, это грозит свести на нет весь достигнутый прогресс по вакцинации.
Ранее в ГА ООН заявили о необходимости вакцинировать всех людей к концу 2022 года.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».