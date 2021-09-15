В ООН заявили о необходимости вакцинировать всех людей к концу 2022 года

Все люди мира должны быть вакцинированы от коронавируса к концу 2022 года, заявил новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид.

«Я собираюсь сделать всё, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели — провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года», — приводит ТАСС слова Шахида на брифинге.

Он уточнил, что в начале следующего года собирается организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства.

Ранее стало известно, что всего в мире зафиксировали 225 024 781 случай коронавирусной инфекции. За сутки было выявлен 451 361 заболевший COVID-19.