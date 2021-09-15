В ООН заявили о необходимости вакцинировать всех людей к концу 2022 года
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«Я собираюсь сделать всё, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели — провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года», — приводит ТАСС слова Шахида на брифинге.
Он уточнил, что в начале следующего года собирается организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства.
Ранее стало известно, что всего в мире зафиксировали 225 024 781 случай коронавирусной инфекции. За сутки было выявлен 451 361 заболевший COVID-19.