Суд в США постановил конфисковать более $240 тысяч у КНДР для семьи погибшего студента
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Как пишет The Washington Post, суд одобрил арест средств со счетов банка Korea Kwangson Banking Corp. после того, как представители Северной Кореи и банка не ответили на судебные уведомления.
Так как банк выступает представителем государства, суд обязал Управление государственного контролера штата Нью-Йорк изъять деньги для их дальнейшей передачи фонду Отто Уормбира, сообщает газета.
В марте 2016 года 22-летний студент был приговорён к 15 годам каторжных работ в КНДР. Спустя 15 месяцев заключения его вернули в США в состоянии комы. 19 июня 2017 года родители студента сообщили о его смерти.
В апреле 2018 года родители Уормбира подали в суд на северокорейские власти в связи с тем, что молодой человек «подвергался пыткам и был убит» Северной Кореей.