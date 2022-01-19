Суд в США постановил конфисковать более $240 тысяч у КНДР для семьи погибшего студента

Суд в Нью-Йорке постановил конфисковать более $240 тыс. со счетов КНДР для выплаты компенсации семье студента Отто Уормбира, который скончался после возвращения из Северной Кореи.

Как пишет The Washington Post, суд одобрил арест средств со счетов банка Korea Kwangson Banking Corp. после того, как представители Северной Кореи и банка не ответили на судебные уведомления.

Так как банк выступает представителем государства, суд обязал Управление государственного контролера штата Нью-Йорк изъять деньги для их дальнейшей передачи фонду Отто Уормбира, сообщает газета.

В марте 2016 года 22-летний студент был приговорён к 15 годам каторжных работ в КНДР. Спустя 15 месяцев заключения его вернули в США в состоянии комы. 19 июня 2017 года родители студента сообщили о его смерти.

В апреле 2018 года родители Уормбира подали в суд на северокорейские власти в связи с тем, что молодой человек «подвергался пыткам и был убит» Северной Кореей.