Политолог Кошкин заявил о формировании информационно-пропагандистского контура на Западе

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Анастасия Румянцева
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку в связи с якобы исходящей от России угрозой.
Политолог Кошкин заявил о формировании информационно-пропагандистского контура на Западе
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«Есть концепция, которая сформирована в Вашингтоне, и общие контуры заключаются в том, что Россия собирается «вторгнуться». Сейчас Столтенберг продолжает ту же риторику, что Россия — «агрессор». То есть он опять выслужился перед своими начальниками», — подчеркнул Кошкин.

По его мнению, у специалистов в западных странах есть понимание, что Россия на самом деле не собирается нападать на Украину, а остальные, как отметил эксперт, находятся в контексте того «информационно-пропагандистского контура, который сформирован по политическому заказу». 

Ранее Столтенберг провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку в связи с якобы исходящей от России угрозой.

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