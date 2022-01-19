Политолог Кошкин заявил о формировании информационно-пропагандистского контура на Западе
- Legion-Media
«Есть концепция, которая сформирована в Вашингтоне, и общие контуры заключаются в том, что Россия собирается «вторгнуться». Сейчас Столтенберг продолжает ту же риторику, что Россия — «агрессор». То есть он опять выслужился перед своими начальниками», — подчеркнул Кошкин.
По его мнению, у специалистов в западных странах есть понимание, что Россия на самом деле не собирается нападать на Украину, а остальные, как отметил эксперт, находятся в контексте того «информационно-пропагандистского контура, который сформирован по политическому заказу».
Ранее Столтенберг провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил ему поддержку в связи с якобы исходящей от России угрозой.