Рябков: Россия объясняет США, что санкции против Москвы не работают
- AP
«В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, в Москве уже давно приспособились к такому прессингу. Он добавил, что дополнительные меры в этой сфере не принесут никаких изменений.
«И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут», — сказал Рябков.
Ранее замглавы российского МИД заявил, что Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с США, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно.