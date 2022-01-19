Рябков: Россия объясняет США, что санкции против Москвы не работают

В диалоге с США Россия объясняет, что санкции против Москвы не приведут к изменению российской политики, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«В диалоге с американцами выводим их на понимание того, что санкции и прочие ограничительные инструменты, унаследованные от холодной войны, не работают», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в Москве уже давно приспособились к такому прессингу. Он добавил, что дополнительные меры в этой сфере не принесут никаких изменений.

«И возможные дополнительные меры в этой сфере, которые по определению нелегитимны, противоправны, никаких изменений, искомых США и Западом, в нашей политике не простимулируют, к ним не приведут», — сказал Рябков.

Ранее замглавы российского МИД заявил, что Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с США, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно.