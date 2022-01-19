Помощник Эрдогана заявил, что его слова о миротворцах ОДКБ в Казахстане поняли неправильно
- AP
Как сообщает посольство России в Турции, об этом он сказал в беседе на встрече с российским послом Алексеем Ерховым.
«Шенер отметил, что одно предложение на тему Казахстана... было неправильно понято. Посол и И. Шенер выразили удовлетворение по поводу стабилизации ситуации в Казахстане и пожелали братскому казахстанскому народу мира и благополучия», — говорится в сообщении.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва потребовала от Анкары разъяснений в связи с заявлением советника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об использовании сил ОДКБ в Казахстане.
По словам Лаврова, в Анкаре «было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ».