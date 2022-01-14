Россия ждёт объяснений Турции из-за высказываний об использовании ОДКБ в Казахстане

Москва потребовала от Анкары разъяснений в связи с заявлением советника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об использовании сил ОДКБ в Казахстане, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили у наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал он.

6 января главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал коллегу о принятых ОДКБ мерах содействия властям Казахстана.