Представитель Эрдогана заявил о скором визите президента Турции на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину в ближайшие недели. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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«Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели», — цитирует РИА Новости Калына. В конце декабря 2021 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна следит за напряжением в отношениях между Россией и Украиной.