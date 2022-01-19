Представитель Эрдогана заявил о скором визите президента Турции на Украину

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину в ближайшие недели. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Представитель Эрдогана заявил о скором визите президента Турции на Украину
  • Gettyimages.ru

«Президент Турции посетит Украину с визитом в ближайшие недели», — цитирует РИА Новости Калына.

В конце декабря 2021 года министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна следит за напряжением в отношениях между Россией и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить