В Германии за сутки зафиксировали 112 323 случая коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
За прошедшие сутки в Германии от коронавируса умерли 239 человек, всего в стране скончался 116 081 пациент с COVID-19.
С начала пандемии в стране выявили более 8,1 млн случаев коронавируса.
Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что омикрон-штамм коронавируса представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».