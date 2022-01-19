В Германии за сутки зафиксировали 112 323 случая коронавируса

В Германии за сутки было зафиксировано 112 323 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

За прошедшие сутки в Германии от коронавируса умерли 239 человек, всего в стране скончался 116 081 пациент с COVID-19.

С начала пандемии в стране выявили более 8,1 млн случаев коронавируса.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что омикрон-штамм коронавируса представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».