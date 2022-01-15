Глава Минздрава ФРГ заявил об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения страны

Омикрон-штамм коронавируса представляет повышенную опасность для системы здравоохранения Германии. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

«Я не думаю, что следует переносить (на ФРГ. — RT) оптимистичные (результаты исследований, согласно которым. — RT) омикрон-штамм менее опасен, чем «дельта», — цитирует ТАСС Лаутербаха.

По его словам, в Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых сильнее подвержены риску тяжёлого протекания COVID-19.

Министр подчеркнул, что именно по этой причине штамм «омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения ФРГ.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор Организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что омикрон-штамм коронавируса представляет особую опасность для пожилых людей, невакцинированных и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.