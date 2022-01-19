Глава Минвостока Чекунков выразил надежду, что Владивосток останется главной площадкой ВЭФ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума (ВЭФ) в обозримом будущем.

«Основной площадкой ВЭФ в обозримом будущем останется Владивосток. Однако, как и все ведущие экономические форумы мира, ВЭФ проводит дополнительные выездные сессии, которые могут происходить в любом месте на территории Дальнего Востока», — рассказал Чекунков в интервью РИА Новости.

В качестве мест проведения выездных сессий он предложил Камчатку, озеро Байкал, Магадан и Забайкалье.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе давосского Всемирного экономического форума призвал реформировать глобальную финансовую систему.