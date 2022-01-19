В российском посольстве в Доминикане рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП россиянки

У пострадавшей в результате ДТП с автобусом в Доминиканской Республике россиянки диагностировали перелом ребра, сообщили в российском посольстве в Доминикане.

«Россиянку из больницы пока не выписали. На всякий случай оставили ещё на один день на обсервации, но с ней всё хорошо — ходит, разговаривает, шутит. У неё перелом ребра, завтра на выписку», — сообщил РИА Новости руководитель отдела посольства России в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Ранее стало известно, что в аварии с автобусом пострадали 15 человек, шестеро из которых являются россиянами.

Четверо пострадавших при ДТП в Доминикане россиян были госпитализированы.