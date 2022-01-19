Глава МИД Франции обсудил с казахстанским коллегой Тлеуберди ситуацию в Казахстане

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил прошедшие в городах Казахстана беспорядки.

«Министр Жан-Ив Ле Дриан 18 январе провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, который сейчас находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями европейских институтов», — говорится в сообщении на сайте французского МИД.

Ле Дриан также напомнил, что Франция «придаёт большое значение прозрачности выявления обстоятельств произошедшего (в ходе акций протестов в Казахстане. — RT) насилия».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что страна столкнулась «с беспрецедентной агрессией и атакой на государственность», в связи с чем были приняты срочные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка.