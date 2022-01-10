Токаев и глава Евросовета Мишель обсудили ситуацию в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию в республике.

«Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Обсудили обновлённую информацию о ситуации в Казахстане», — написал он в Twitter.

Токаев отметил, что страна столкнулась «с беспрецедентной агрессией и атакой на государственность», в связи с чем были приняты срочные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что события в Казахстане стали неожиданностью для России и других стран Организации Договора о коллективной безопасности.