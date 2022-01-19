Глава ВОЗ Гебрейесус назвал вероятным появление новых штаммов коронавируса

В связи с быстрым распространением омикрон-штамма COVID-19 появление новых штаммов коронавируса является вероятным. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка (ситуации. — RT) исключительно важны», — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Он также призвал обеспечить доступ к существующими вакцинами от коронавируса на равноправной основе.

Ранее Гебрейесус заявил, что за неделю в мире выявили более 18 млн новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.