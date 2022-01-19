Глава ВОЗ Гебрейесус назвал вероятным появление новых штаммов коронавируса
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«Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения «омикрона» существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка (ситуации. — RT) исключительно важны», — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
Он также призвал обеспечить доступ к существующими вакцинами от коронавируса на равноправной основе.
Ранее Гебрейесус заявил, что за неделю в мире выявили более 18 млн новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.