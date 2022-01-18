Премьер Венгрии Орбан пообщался по телефону с Дональдом Трампом

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Facebook.

«Телефонный разговор с бывшим американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в подписи к фотографии Орбана, на которой он держит телефонную трубку.

В 2018 году глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT, как изменилась политика США в отношении его страны при правлении Дональда Трампа.

По его словам, у властей Венгрии и США тогда были «схожие взгляды по многим вопросам».

Как отмечал посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн, Дональд Трамп считает Виктора Орбана сильным лидером.