Премьер Венгрии Орбан пообщался по телефону с Дональдом Трампом

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан провёл телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в Facebook.
Премьер Венгрии Орбан пообщался по телефону с Дональдом Трампом
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

«Телефонный разговор с бывшим американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в подписи к фотографии Орбана, на которой он держит телефонную трубку.

В 2018 году глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью RT, как изменилась политика США в отношении его страны при правлении Дональда Трампа.

По его словам, у властей Венгрии и США тогда были «схожие взгляды по многим вопросам».

Как отмечал посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн, Дональд Трамп считает Виктора Орбана сильным лидером.

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