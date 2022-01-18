Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала Европы

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонный потенциал Европы необходимо укрепить.
Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала Европы
  • AP

«Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, повышении боеготовности… самолётах, кораблях и так далее», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на дискуссии, которую организовали Фонд Кёрбера и еженедельник Der Spiegel.

Столтенберг добавил, что Европе необходимо создать более конкурентоспособную оборонную промышленность.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейскую структуру безопасности необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран. 

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