Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости укрепления оборонного потенциала Европы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонный потенциал Европы необходимо укрепить.

«Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, повышении боеготовности… самолётах, кораблях и так далее», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на дискуссии, которую организовали Фонд Кёрбера и еженедельник Der Spiegel.

Столтенберг добавил, что Европе необходимо создать более конкурентоспособную оборонную промышленность.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейскую структуру безопасности необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран.