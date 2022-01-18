В Шотландии все ограничения из-за «омикрона» снимут с 24 января
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Как сообщает Sky News, об этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, выступая в парламенте.
Речь идёт, в частности, об ограничениях на численность собраний людей в помещениях, о требовании социальной дистанции между разными группами людей в заведениях, а также об обслуживании исключительно за столиками и о закрытии ночных клубов.
По её словам, это стало возможно на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Шотландии.
Ранее глава Минздрава ФРГ заявил об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения страны.