В Шотландии все ограничения из-за «омикрона» снимут с 24 января

В Шотландии все ограничения введённые из-за распространения штамма «омикрон» коронавируса снимут с 24 января.

Как сообщает Sky News, об этом первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, выступая в парламенте.

Речь идёт, в частности, об ограничениях на численность собраний людей в помещениях, о требовании социальной дистанции между разными группами людей в заведениях, а также об обслуживании исключительно за столиками и о закрытии ночных клубов.

По её словам, это стало возможно на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Шотландии.

Ранее глава Минздрава ФРГ заявил об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения страны.