В НАТО заявили о готовности возобновить взаимные брифинги с Россией об учениях

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НАТО готово возобновить совместные брифинги с Россией о военных учениях друг друга и обсуждать контроль над вооружениями, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В НАТО заявили о готовности возобновить взаимные брифинги с Россией об учениях
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«Мы готовы возобновить взаимные брифинги о наших учениях, обсуждать контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение. Я призываю Россию начать серьёзный диалог о снижении угроз от ядерного оружия и ракетных систем», — сказал Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

Он при этом напомнил, что НАТО не пойдет на компромисс о дальнейшем расширении альянса.

Ранее глава МИД России Лавров не исключил осуществления контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни.

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