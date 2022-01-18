В НАТО заявили о готовности возобновить взаимные брифинги с Россией об учениях

НАТО готово возобновить совместные брифинги с Россией о военных учениях друг друга и обсуждать контроль над вооружениями, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы готовы возобновить взаимные брифинги о наших учениях, обсуждать контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение. Я призываю Россию начать серьёзный диалог о снижении угроз от ядерного оружия и ракетных систем», — сказал Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

Он при этом напомнил, что НАТО не пойдет на компромисс о дальнейшем расширении альянса.

Ранее глава МИД России Лавров не исключил осуществления контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни.