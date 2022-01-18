Песков призвал не основываться на спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против банков

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не основываться на неподтверждённых спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против российских банков.
Песков призвал не основываться на спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против банков
  • © Пресс-служба президента РФ

«Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чём не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтверждённых», — сказал представитель Кремля.

Он рекомендовал ориентироваться на официальные органы «тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям».

Также Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что отключение России от международной системы SWIFT невыгодно для США и ЕС.

«Если вы помните, SWIFT — это организация, и они выступали с заявлениями, когда они говорили, что это (отключение. — RT) фактически невозможно. Давайте и это тоже не упускать из виду», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Соединённые Штаты и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Отмечается, что вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков. 

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