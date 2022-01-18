Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину
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«Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений», — сказал Песков.
Он уточнил, что если речь действительно идёт о ПЗРК, то это «чрезвычайно опасно».
Ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину три самолёта с вооружением после того, как 17 января такие поставки анонсировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.