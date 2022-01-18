Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину

Короткая ссылка
Информация о якобы имеющих место быть поставках на Украину вооружений, включая ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину
  • © Пресс-служба президента РФ

«Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений», — сказал Песков.

Он уточнил, что если речь действительно идёт о ПЗРК, то это «чрезвычайно опасно».

Ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину три самолёта с вооружением после того, как 17 января такие поставки анонсировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить