Песков прокомментировал сообщения о возможных поставках ПЗРК на Украину

Информация о якобы имеющих место быть поставках на Украину вооружений, включая ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это всё в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений», — сказал Песков.

Он уточнил, что если речь действительно идёт о ПЗРК, то это «чрезвычайно опасно».

Ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину три самолёта с вооружением после того, как 17 января такие поставки анонсировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.