«Фокус»: Великобритания доставила на Украину три самолёта с вооружением

Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как 17 января такие поставки анонсировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.

По информации издания, после соответствующего решения Минобороны Великобритании на Украину сначала прибыли два самолёта.

«Сегодня утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием», — отмечает издание.

Предполагается, что самолёты доставили на Украину комплексы NLAW — переносные противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, отмечается, что британские военные самолеты облетают воздушное пространство Германии из-за позиции о поставках вооружения Украине по линии НАТО.

Накануне Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения.