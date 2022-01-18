«Фокус»: Великобритания доставила на Украину три самолёта с вооружением

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Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как 17 января такие поставки анонсировал глава британского Минобороны Бен Уоллес.
«Фокус»: Великобритания доставила на Украину три самолёта с вооружением
  • Gettyimages.ru

По информации издания, после соответствующего решения Минобороны Великобритании на Украину сначала прибыли два самолёта.

«Сегодня утром в Киеве приземлился третий самолет с противотанковым оружием», — отмечает издание.

Предполагается, что самолёты доставили на Украину комплексы NLAW — переносные противотанковые управляемые ракеты.

Кроме того, отмечается, что британские военные самолеты облетают воздушное пространство Германии из-за позиции о поставках вооружения Украине по линии НАТО.

Накануне Уоллес во время выступления в парламенте заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые системы оборонительного вооружения. 

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