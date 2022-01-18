Спикер Госдумы Володин заявил, что США следует перестать угрожать

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США необходимо пересмотреть доктрину своей внешней политики.

«Вашингтону надо пересмотреть свою доктрину внешней политики», — приводит РИА Новости слова Володина на открытии весенней сессии Госдумы.

Он добавил, что США должны прекратить угрозы, так как это ведёт только к осложнению отношений.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы готовящейся провокации на Украине, «чтобы получить предлог для того самого вторжения».